В Германии снова совершен поджог приюта для беженцев

Вскоре после полуночи поступило сообщение о пожаре в жилом комплексе контейнеров на спортивной площадке в Россдорфе. Первоначальное расследование указало на поджог.

«Это плохие новости», — написала в Twitter министр внутренних дел ФРГ Нэнси Файзер: «Даже если, к счастью, в нем еще никто не жил, поджог жилья для беженцев показывает ужасное презрение к людям».

Если подозрение подтвердится, «виновные должны быть сурово наказаны», — потребовала Файзер.

Криминальная полиция Дармштадта запросила у населения информацию о возможных подозреваемых.