Огурцы кривые и внутри пустые: в чем причина и как исправить

Иногда бывает, что, несмотря на хороший уход, огурцы горчат, растут кривыми или полыми внутри. Это значит, что растению чего-то не хватает. О чем сигнализирует внешний вид плода?

Не хватает азота

При дефиците этого вещества огурец по цвету становится светлее, и та часть плода, что росла от цветка, сужается. Впрочем, сужение порой у плода может быть и с другой стороны. Что предпринять, чтобы исправить ситуацию?

В таком случае следует опрыскать растение раствором мочевины. Раствор приготовить из расчета 5 г на 1 л воды (это норма на 1 кв.м). Еще через 5 дней - внести аммиачную селитру (30 г на 1 кв.м).

Мало калия

При его нехватке огурец становится грушевидным. Окрас может быть как обычным, так и очень светлым. В таком случае огуречник надо обработать раствором калийной соли - из расчета 30 г на на 10 л воды (норма на 3-4 кв.м).

Через четыре дня посыпать влажную грядку сернокислым калием (50-60 г на 1 кв.м).

Недоопыление

В таком случае огурец принимает крючкообразную форму. У плодоножки он темнее, чем с другой стороны. Чтобы исправить ситуацию, надо опрыскать культуру раствором борной кислоты ( 3 г на 1 л воды, норма на 1 кв.м).

Чтобы помочь опылению, надо аккуратно дотронуться варежкой до каждого цветка.

Общая нехватка питания

Иногда огурцы принимают вид гантели: утолщение идет с обоих сторон, а по центру видна ярко выраженная перетяжка. Чтобы оздоровить растение, следует обработать его раствором нитроаммофоски (25 г на 1 л воды - это норма на 1 кв.м).