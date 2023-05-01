В Баварии 10 человек отравились газом из-за гриля на балконе

44-летний хозяин у себя в квартире установил угольный гриль на балконе в гостиной, сообщила полиция.
Вечером он не закрыл балконную дверь и тлеющие угли спровоцировали выделение угарного газа.
Женщина, трое членов семьи, в том числе 14-летний и 18-летний подростки, а также спасатель получили тяжелое отравление угарным газом.
Двое соседей и трое других спасателей получили отравление легкой степени.
Медики доставили в больницу в общей сложности десять человек.
В настоящее время полиция проводит расследование в отношении хозяина квартиры по обвинению в причинении вреда здоровью по неосторожности.