В Баварии 10 человек отравились газом из-за гриля на балконе

44-летний хозяин у себя в квартире установил угольный гриль на балконе в гостиной, сообщила полиция.

Вечером он не закрыл балконную дверь и тлеющие угли спровоцировали выделение угарного газа.

Женщина, трое членов семьи, в том числе 14-летний и 18-летний подростки, а также спасатель получили тяжелое отравление угарным газом.

Двое соседей и трое других спасателей получили отравление легкой степени.

Медики доставили в больницу в общей сложности десять человек.

В настоящее время полиция проводит расследование в отношении хозяина квартиры по обвинению в причинении вреда здоровью по неосторожности.