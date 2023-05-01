Молоденькая советская балерина превзошла Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой

Обе девушки великолепно сыграли Наташу Ростову в экранизации романа Льва Толстого "Война и мир". Но многие кинематографические эксперты единодушно сходятся во мнении, что Людмиле Савельевой эта роль удалась значительно лучше, чем легендарной Одри Хепберн.

Хотя знаменитая актриса тоже была прекрасна в этом образе, молоденькой советской балерине удалось более глубоко и талантливо раскрыть взросление юной Наташи Ростовой. Это получилось благодаря тщательно проработанной постановке и многогранному таланту режиссера фильма Сергея Бондарчука.

В результате фильм был удостоен награды Американской академии кинематографических искусств. Картина заслуженно получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

На роль Наташи Ростовой пробовалось множество известных советских актрис, в том числе Гурченко, Фатеева и Вертинская. Однако Сергею Бондарчуку постоянно чего-то не хватало в их образах, и он продолжал бесконечно искать.

Пока однажды его помощница Татьяна Лихачева, которая просто обожала балет, не увидела балерину Людмилу Савельеву и не пригласила ее на пробы. Людмила была знакома с экранизацией "Войны и мира" с участием Одри Хепберн и сначала наотрез отказывалась принимать участие в кинопробах.

Девушка полагала, что она не справится с ролью после такой звезды. А еще она считала, что совершенно не подходит для создания образа Наташи Ростовой.

У Савельевой были синие глаза и русые волосы, к тому же у нее совершенно не было опыта съемок в кино. Но Лихачевой все же удалось уговорить ее прийти на пробы.

Причем первые пробы с треском провалились, потому что претендентка на роль постоянно заикалась, бледнела и краснела. Сергей Бондарчук предложил перенести попытку на следующий день.

Назавтра Людмила появилась перед ним в полном образе героини, в платье и парике. Так она смогла почувствовать себя Наташей Ростовой, и на этот раз пробы прошли весьма успешно.

Несколько последующих проб окончательно убедили режиссера, что перед ним - единственно возможная исполнительница роли главной героини. Так Людмила Савельева была утверждена на участие в съемках, а зрители всего мира смогли насладиться ее красотой и талантом.

Эта роль изменила жизнь советской балерины и принесла ей настоящее мировое признание.