Богомаз: в Брянской области поезд сошёл с рельс из-за взрыва бомбы

Днём 1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где публично заявил, что сегодня на 136-ом километре железнодорожных путей Брянск-Унеча произошёл сход локомотива. По словам Богомаза, причиной аварии является подрыв неизвестного взрывного устройства на ж/д-полотне.

Также Александр Богомаз утверждает, что в результате инцидента со сходом поезда пострадавших не выявлено, однако на месте инцидента работают правоохранители, пытающиеся установить точную причину произошедшего. Кроме того, политик объявил о приостановке движения на маршруте Брянск-Унеча.

Журналисты издания BAZA уточняют, что взрыв железнодорожного полотна произошёл на перегоне Рассуха-Унеча, в результате чего с рельс сошёл грузовой поезд с шестьюдесятью вагонами. Отмечается, что в его вагон находились нефтепродукты и пиломатериалы, однако само ЧП произошло уже после взрыва бомбы.

Репортёры "Базы" пишут, что в текущий момент от семи до восьми вагонов пострадавшего поезда лежат рядом с железнодорожными путями, а в месте происшествия начался пожар, который пытаются локализовать прибывшие сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Также аналитики информагентства BAZA сходятся во мнении, что произошедшее следует расценивать как диверсию, однако подтверждение данной информации сможет быть сделано лишь после предварительного расследования.