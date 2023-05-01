1 мая журналисты британской газеты The Guardian взяли интервью у бойца украинской армии с позывным "Тёмный", который в беседе с репортёрами публично признал неготовность ВСУ к проведению контрнаступательной операции несмотря на масштабное финансирование Киева западными державами.

По словам респондента Guardian, для успешной и масштабной контратаки украинским войскам необходимо существенно больше времени на подготовку. В частности, подразделения ВСУ должны пройти дополнительное обучение в странах коллективного Запада, однако украинский Генштаб заставляет идти в бой необученных солдат.

Также публицисты The Guardian считают, что главы западных государств испытывают крайнее недовольство поступающей информации о неспособности Киева начать контрнаступление, поскольку именно западные политические режимы являются главными спонсорами ВСУ в их конфликте с Россией.

В Guardian напоминают, что правительства Соединённых Штатов, а также стран-членов блока НАТО и Европейского союза потратили миллиарды долларов на финансирование украинской армии, которая в действительности не смогла повысить степень своей боеготовности для достижения целей, поставленных Владимиром Зеленским.

Характерно, что накануне Киев с рабочим визитом посетил новый президент Чехии Петр Павел, который по итогам визита заявил о существенной нехватке боеприпасов в рядах украинской армии.