В СССР пытались оплодотворить обезьян человеческим семенем

Проводил этот противоречивый эксперимент советский ученый Илья Иванович Иванов. В результате его обвинили в нарушении моральных и этических норм в научных исследованиях.

До этого биолог Иванов получил признание за искусственное осеменение лошадей. Его новая спорная идея заключалась в попытке создания нового вида - гибрида человека и обезьяны.

Для достижения своей цели Иванов планировал использовать человеческую сперму, чтобы осеменять ею самок шимпанзе. В 1924 году он приехал в Западную Африку, где получил разрешение французских властей на проведение своих экспериментов.

Первые попытки его исследований были неудачными, и ученый вернулся в СССР. На родине он получил финансирование от правительства на продолжение своих научных изысканий.

На этот раз он экспериментировал уже с макаками и пришел к выводу, что эти обезьяны более восприимчивы к искусственному оплодотворению.

В 1929 году ему удалось осеменить человеческой спермой трех самок макак. Две из них забеременели, но через некоторое время у них случился выкидыш.

Илья Иванов подвергся массовой критике за аморальность и неэтичность своих исследований.

А мировое научное сообщество и вовсе обвинило его в использовании науки для продвижения советской идеологии и пропаганде превосходства СССР над другими странами.

Критика эксперимента сыграла негативную роль в жизни ученого. В 1930 году его арестовали и сослали в Казахстан.

Там его обвинили в участии в заговоре с целью убийства Сталина и дали 5 лет каторжных работ.

Илья Иванов скончался в заключении в 1932 году. А последствием его спорных исследований стала выработка кодекса этических правил и принципов, регулирующих эксперименты над животными и людьми.