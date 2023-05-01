Основатель Alibaba Джек Ма устроился на работу в японский университет

Токийский колледж, входящий в состав престижного Токийского университета, заявил, что Джек Ма «поделится своим богатым опытом и инновационными знаниями в области предпринимательства, управления бизнесом и инноваций» посредством семинаров, предназначенных для студентов и сотрудников.

По сообщениям гонконгских СМИ, Джек Ма недавно принял звание почетного профессора Школы бизнеса Гонконгского университета на трехлетний срок до марта 2026 года.

На своем веб-сайте Токийский колледж сообщил, что Джек Ма будет «проводить совместные исследования и проекты» с преподавателями, «особенно в области устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания».

В качестве приглашенного профессора магнат также должен «предоставлять советы и поддержку» по темам исследований.