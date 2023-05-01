Чудо-урожай гарантирован: какие добавки для этого покласть в лунки рассады перца и томатов

Сеянцы в момент пересадки на постоянное место в теплицу нуждаются в правильном питании. Автор канала Маленькая дача на платформе Дзен поделилась своими уникальными рецептами, которые помогают ей собирать огромные урожаи.

Для этих целей она использует как органику, так и минеральные удобрения. Подкормки одинаково подходят для томатов, огурцов, перца.

При подготовке участка к посадке сеняцев, нужно его заблаговременно подготовить, убрать мусор и сорняки. Землю хорошо перекопать. Если грунт тяжелый, еще с осени внести в нее торф (2 кг на 1 м2). Если почва с высоким уровнем кислотности, надо добавить доломитовой муки (300-400 гр. на 1 м2).

Весной примерно за неделю до высадки молодых растений полить участок куриным пометом. Для его приготовления 1 кг органики залить 10 л воды. Закрыть тару крышкой, настаивать неделю. Время от времени перемешивать. Перед применением нужно процедить и развести водой (1:10).

При необходимости можно настой куриного помета заменить костной мукой. Для этого просто рассыпать ее по поверхности почвы. На 1 м2 нужно 200-300 гр. костной муки.

При высадке в сами лунки внести по паре горстей перегноя, смешанного с землей. Можно заменить эту подкормку смесью древесной золы и измельченной яичной скорлупы. Эта подкормка очень богата калием и кальцием.

Также отличный вариант - биогумус. Для каждой лунки требуется 100-150 гр. вещества.