Банк First Republic перешел под контроль властей США и поглощен JPMorgan

Истеблишмент находился под сильным давлением после близкого банкротства двух учреждений с аналогичным профилем в начале марта, Silicon Valley Bank и Signature.

По размеру активов (229 миллиардов долларов на 13 апреля) это второй по величине банкрот в истории США (за исключением инвестиционных банков, таких как Lehman Brothers) после банкротства Washington Mutual в сентябре 2008 года.

«Наше правительство призвало нас и других вмешаться, и мы это сделали», — говорится в отдельном заявлении генерального директора JPMorgan Джейми Даймона.

«Наша финансовая мощь, возможности и бизнес-модель позволили нам предоставить предложение, которое позволило провести сделку таким образом, чтобы минимизировать затраты фонда страхования вкладов», — говорится в сообщении FDIC.

Согласно соглашению, JPMorgan вернет все депозиты банка, а также «почти» все его активы, согласно пресс-релизу агентства, отвечающего за гарантирование банковских депозитов (FDIC).

