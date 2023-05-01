Пищевые пристрастия итальянцев значительно отличаются от наших

Для итальянцев еда - если и не вся жизнь, то большая и важная ее часть. Это не значит, что жители Италии - обжоры, но культ еды у них точно есть.

Уже в обед они активно начинают обсуждать, что будут есть на ужин.

Они всегда едят по расписанию, потому что так положено, даже если не хотят или не чувствуют голода. Как и мы, они обожают кофе.

Только пить капучино когда попало итальянцы себе не позволяют. После обеда они пьют эспрессо или, в крайнем случае, макиато с небольшим добавлением молока.

Пасту на ужин, вопреки всеобщему представлению, итальянцы не едят - ее обычно едят в обед, потому что она считается довольно тяжелым блюдом. А вот на ужин у них принято есть пиццу.

Причем никогда не делят ее на кусочки, как это принято делать у нас. Каждый из них ест пиццу целиком.

Пицца с вином кажется итальянцам весьма странным и непонятным сочетанием. Точно так же, как добавление сыра и сливок во многие блюда, как это делают у нас.

Таким же странным для них выглядит сочетание курицы с сыром. Пасту с сыром у них есть не принято, а также добавлять в пасту грибы и сливки.

А наши салаты "Под шубой" и "Оливье" вообще считается у итальянцев чем-то запредельным.

Но зато у них есть блюда, совершенно непривычные для нас. Например, на Сардинии популярен сыр, щедро наполненный личинками - Касу марцу.

Этот сыр запрещено покупать и продавать, а в Евросоюзе он строго запрещен к продаже и считается очень опасным для здоровья.

Его готовят в домашних условиях с марта по сентябрь, он созревает три месяца. Правильной степенью его зрелости считается стадия, когда большинство личинок еще живы.