Дикие советы: какие рекомендации из интернета способны погубить сад и огород

К информации на тему сада и огорода, которой пестрит интернет, нужно относиться с осторожностью. Как отмечает автор канала Твоя дача на платформе Дзен, далеко не вся она достоверная.

Порою, прочтя советы горе-блогеров, начинающие дачники начинают им следовать и снижают урожай, а то и теряют его. Какие ошибки очевидны опытным огородникам?

От соли больше пользы или вреда?

В этом списке - методы борьбы с насекомыми-вредителями с помощью соли. В частности, солевой раствор нередко рекомендуют применять как средство от луковой мухи и борьбы со слизнями.

Но при регулярном применении соль очень негативно сказывается на почве, и в итоге даже может сделать ее непригодной для выращивания растений, - отметил автор. Внесение соли раз или два за сезон глобального вреда не нанесет, но частое ее применение влечет крайне негативные последствия.

Для борьбы с вредителями, считает эксперт, лучше использовать проверенные временем препараты. В частности, в деле борьбы с луковой мухой помогут такие средства, как «Лепидоцид» либо «Битоксибациллин».

Машинное масло - не лучшее средство дезинфекции

В сети нередко советуют обрабатывать машинным маслом повреждения деревьев либо срезы при обрезке. Якобы оно ускоряет их заживление и даже является отличным средством дезинфекции.

Машинное масло на самом деле является обеззараживающим средством. Однако оно губит не только вредные микроорганизмы, а и само дерево, потому что в его составе много ядовитых веществ, - предостерегает автор.

По его словам, намного безопаснее применять специальные средства - скажем, препарат «Топсин М». Либо - нанести на срезы садовый вар, который проверен многими поколениями дачников.

Отлично зарекомендовала себя также смесь глины с медным купоросом, которую используют для замазки крупных повреждений ствола дерева.

Осторожней с нашатырным спиртом

Горе-блогеры также часто советуют для борьбы с вредителями использовать нашатырный спирт. К примеру, поливать им муравейники на грядках или теплицах. Но надо знать, что бездумное применение такого вещества наносит большой вред почве.

Однако нашатырный спирт можно использовать в качестве подкормки растений, так как в его составе есть полезный для растений азот. Но эту подкормку проводят несколько раз за сезон, причем в строго определенных дозировках.

А для борьбы с муравьями надо избрать более эффективные методы.