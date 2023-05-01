1 мая журналист издания Atlantico Ксавье Рофе опубликовал новую статью, в которой сообщил, что начатая Россией спецоперация в Украине привела к бесконтрольному росту криминалитета в государствах Восточной Европы, поскольку в них начали поступать украинские наркотики и оружие.

Рофе уверен, что поставки западных вооружений Киеву привели к появлению нелегальных схем контрабанды оружия, при которой украинцы прячут и экспортируют советские автоматы АК-47 в восточноевропейские страны, поскольку произведённых ещё в СССР автоматов у Украины слишком много.

В то же время Ксавье Рофе считает, что поставка запрещённых психотропных препаратов в государства-члены Европейского союза из Украины осуществляется не без помощи мигрантов, приезжающих в ЕС после 24 февраля 2022 года. Аналитик уверен, что криминализация востока Европы сознательно игнорируется местными правительствами.

Также Рофе полагает, что национальные армии и правоохранители европейских держав сознательно игнорируют происходящее из-за продвигаемой Соединёнными Штатами повестки, при которой приезжающие на Запад украинцы получают всяческие квоты в ущерб местному населению.

Резюмируя, Ксавье Рофе выразил уверенность в том, что ситуация с поставками оружия и психотропов в Европу из Украины станет более серьёзной проблемой для Брюсселя в будущем, если её не начать решать сейчас.