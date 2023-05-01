Bloomberg: Польша запретила импорт зерна из Украины, не желая пугать избирателей

В понедельник, 1 мая, журналисты американского новостного агентства Bloomberg опубликовали новую статью, в которой сообщили, что решение правительства Польши наложить запрет на закупку украинского зерна является политически мотивированным и исходит со стороны правящей польской партии "Право и Справедливость".

По мнению аналитиков Bloomberg, причина, по которой администрация Варшавы больше не желает видеть зерно из Украины на территории собственной страны кроется в намерениях "ПиС" сделать всё для сохранности лояльности своих избирателей в преддверии выборов парламентариев, которые состоятся осенью.

При этом в Bloomberg выразили уверенность в том, что депутаты от фракции "Право и Справедливость" действительно желают продолжать оказание поддержки Киеву, однако чиновники ищут баланс между соблюдением собственных национальных интересов и предоставлением помощи Украине.

В то же время глава "ПиС" Ярослав Качиньский публично заявил, что в интересах Владимира Зеленского несменяемость власти в Польше, поскольку именно "Право и Справедливость" является движущей силой в вопросах предоставления пакетов военной и финансовой помощи Киеву.

Характерно, что ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий также утверждал, что Польша продолжит помогать украинскому государству, но не в ущерб собственной нацбезопасности.