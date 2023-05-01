Избыток хуже недостатка: почему из-за неправильных подкормок можно потерять урожай картофеля

Кто не сталкивался с ситуацией, когда вроде и подкормили картофель хорошо, а клубни получились невкусные или мелкие. Почему так бывает?

Автор канала В саду у Валентинки на платформе Дзен предостерегла от щедрых подкормок культуры в период вегетации. И в целом посоветовала избегать ошибок при внесении удобрений под картофель.

Где кроются эти ошибки, в каких случаях полезные вещества могут нанести вред? Эксперт напомнила, что на разных этапах развития растение нуждается в разных дозах азота, фосфора и калия. К примеру, на момент формирования клубней их надо больше, на момент роста и вызревания - меньше.

К примеру, взять тот же азот, который нужен для развития картофеля. Но, если его внести в избытке, ботва продолжит активное развитие, а клубни будут завязываться медленно. Их к тому же будет меньше - как и количества крахмала в картофелинах.

Что это значит? А то, что развариваемость такой картошки хуже, лежкость (пригодность к хранению) - тоже. Как тогда быть?

Агрономы предлагают варианты. Первый - внести не одно азотное удобрение и фосфор с калием по отдельности, а - в комплексе. Для ранних сортов можно внести азот с органикой, - советует автор.

И все подкормки делать в начале клубнеобразования. Более того - если почва плодородная, азотные подкормки можно вообще не добавлять.

Проверено экспериментально: картофель, который не подкармливали, намного вкуснее и крупнее того, который подкармливали неправильно, - отметила дачница.

Что касается органики, то она необходима для роста надземной части и своевременного формирования клубней, повышения содержания крахмала и витамина С. Но в засушливые годы лишняя органика может сыграть злую шутку и ухудшить все потребительские качества картофеля и сократить их количество.

Оптимальный вариант - внести навоз под предшественников, при подготовке почвы осенью. При посадке можно использовать перегной, но - в небольших количествах. Однако фосфор все-таки надо добавить.