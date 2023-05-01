Поиски нацистского клада в Нидерландах завершился ничем

Сегодня ассоциация историков в Оммерене, провинция Гелдерланд, провела раскопки в последнем месте, где могли находиться четыре ящика, сообщила общественная телерадиокомпания NOS.

В августе 1944 года в банк в Арнеме попала бомба, разбросав содержимое многих хранилищ.

Считается, что в то время немецкие солдаты собрали драгоценности, дорогие часы и другие ценности и якобы закопали их в ящиках в Оммерене.

Немец Гельмут Зондер из Баден-Бадена показал в 1946 году, что он и его товарищи нашли драгоценности.

По его собственным словам, Зондер, находившийся в то время в Арнеме, и его товарищи спрятали сокровища в ящиках с боеприпасами и закопали их весной 1945 года.

Обо всем этом стало известно в январе, когда Национальный архив Нидерландов опубликовал старую карту-схему со ссылками на клад.

Это объявление вызвало настоящую охоту за предполагаемым сокровищем, которое, как говорят, стоит миллионы евро.

Затем муниципалитет Оммерена запретил частную охоту за сокровищами и прекратил поиск людей с помощью металлоискателей. Теперь Ассоциация историков получила специальное разрешение на раскопки в указанном экспертом месте. Но от ящиков не осталось и следа.

Согласно досье, голландские власти заказали поиски предполагаемого клада еще в 1946 году. Напрасно. Затем вызвали Сондера, чтобы он назвал место. 22 июня 1947 года он сам воткнул лопату в землю, но нашел только землю. Он и сам подозревал, что его бывший сержант тайно вернулся и поднял клад. Международный розыск не увенчался успехом.

Историки и власти сомневаются, что драгоценности находятся в Оммерене.

Тем более, что за почти 80 лет никто не сообщал о пропаже драгоценностей.