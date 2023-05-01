Многоликая гортензия: как ее правильно размножить, чтобы цвела еще пышнее

Как правильно размножать гортензию? Прежде всего надо убедиться, что растение здорово, без признаков поражения паразитами. Выбрать ветки длиной от 15 см. Лучше всего взять новые побеги без соцветий.

Срез сделать секатором немного ниже листового узла. Черенки должны быть примерно 7-12 см. На каждом должно быть не менее 3 комплектов листовых узлов. После этого аккуратно обрезать основную часть листьев, оставив два на кончике среза. Там, где ранее были удалены листья, образуются новые корни.

Если размножается сорт гортензии, у которого крупные листья, можно оставшиеся два листа разрезать пополам. Это сократит количество воды, которое нужно для поддержания листвы, пока черенок развивает корешки.

Данная процедура необязательна, если листья меньше 8-ми см в длину и ширину. На протяжении процесса срезанные стебли не должны высыхать. До момента пересадки посадочные материалы надо завернуть во влажное полотенце и поместить в полиэтиленовый пакет до пересадки.

Для укоренения также можно концы черенков окунуть в средство для укоренения.

Для посадки в грунт надо заполнить контейнер глубиной 15 см покупной почвой, пролить водой. Сделать в почве углубление, поместить туда черенок, оставив на поверхности верхний листовой узел. Землю вокруг стебля утрамбовать. Расстояние между черенками выдержать примерно в 5 см.

Контейнер закрыть полиэтиленом или иным материалом - для обеспечения парникового эффекта. После поместить его в место, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Раз в несколько дней грунт увлажнять. Через неделю корни начнут формироваться, в среднем они появляются через 2-3 недели. После этого надо убрать полиэтилен.

Через 4-8 недель гортензия будет готова к пересадке на постоянное место. В течение первых 2 недель после того, как черенки займут свое место на клумбе, их надо хорошо поливать.