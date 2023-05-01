Два урожая с одного куста томатов: это возможно при использовании метода китайских фермеров

Все гениальное просто. Это подтверждает и методика возделывания томатов китайскими фермерами. В чем ее суть?

Рассаде дают развиваться до месяца, а потом - подрезают сеянцы возле самой земли. Затем - пересаживают в небольшие емкости ( например, в пластиковые стаканы).

Сеянцы ставят в хорошо освещенное место, температура должна быть в пределах плюс 24-25 градусов.

Поливать и ухаживать за растениями, как за обычной рассадой. Хитрость в том, что после такой пересадки кусты томатов развиваются уже не в один стебель, а - в два. Благодаря тому и урожай с каждого куста получается двойным.

Чтобы плоды были вкуснее и сочнее, созревали быстрее, нужно удалить верхние плодовые кисти на растении. Так томаты будут аппетитнее и ничем не уступят по качеству тем, что выращены обычным спрособом.