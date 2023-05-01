Если в мае дождь или заморозки: какие меры помогут спасти посадки

Май - месяц непостоянный. Градус может колебаться как в одну, так и в другую сторону. Потому для садоводов и огородников не будет лишним следить за прогнозами, что защитить свои посадки.

Как, в частности, поступить, если неожиданно нагрянули ночные заморозки? Обеспечить растениям укрытие. Для этого грядки с рассадой, молодые и низкие деревья, а также кустарники накрыть пленкой, спанбондом или мешковиной, хорошо при этом закрепив.

Также можно утеплить грядки с помощью мульчирования - сеном, соломой. Или - разложить ближе к растениям бутылки с водой, которые будут их согревать.

Если градус опускается довольно низко, то деревья и растения, которые трудно укрыть, надо тщательно опрыскать водой (можно немного подсоленной) - так, чтобы с них стекали капли. При снижении температуры они будут постепенно охлаждаться, и отдавать тепло.

Вода хорошо держит тепло, потому накануне заморозков культуры надо хорошо полить. Под взрослые деревья вылить по 5-10 ведер воды, а под кусты и виноград — по 4-6.

Минимум за сутки до заморозков растения надо обработать Эпином-экстра, Цирконом или Вертексом. Они улучшают устойчивость к низким температурам и кратковременным заморозкам.

Также хорошо за пару-тройку дней до заморозков хорошо опрыскать культуры калийно-фосфорными удобрениями (монофосфатом калия).