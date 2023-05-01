Бывалый цветовод дал советы по успешному разведению хосты на дачном участке

Хосту можно посадить в любом месте сада, как на солнечной лужайке, так и в углу за домом. Она хорошо растет под деревьями, красиво смотрится с водоемами и у садовых дорожек.
У хосты нет особого предпочтения к кислым или щелочным грунтам, но для растения важно, чтобы почва была рыхлая и плодородная. Также хоста любит хорошо увлажненные места.
На засушливых участках плохо растет и не развивается.
Как высаживать?
Надо сделать широкую посадочную ямку, потому что корни у хосты растут вширь. Вглубь копаем 30 см, сразу при посадке закладываем удобрения.
Что положить в ямку: торф, песок, компост, древесная зола (если грунт кислый). Все перемешать и полить, потом можно высаживать.
Корни хосты надо хорошо разровнять, закапываем растение так, чтобы ростовы почки оставались на уровне с землей. Делаем контрольный полив.
Чтобы сохранить влагу в почве, посадки мульчируем.
Ухода растению много не нужно, главное - дать им влажную землю и влажный воздух. Лучше всего хосты чувствуют себя в тени и при хорошем поливе.
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