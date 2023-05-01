Белый дом: США предоставят Киеву дополнительные пакеты военной помощи

Вечером понедельника, 1 мая, пресс-служба Белого дома обнародовала новое сообщение, рассказав, что к текущему моменту администрация Пентагона передала Украине практически всё, что в Киеве просили для начала украинской контрнаступательной операции. Также в ведомстве отметили, что в ближайшее время Вашингтон предоставит Киеву дополнительные пакеты военной помощи.

Характерно, что накануне глава российской частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин дал интервью основателю журналистского проекта War Gonzo Семёну Пегову, рассказав ему, что он может отдать приказ об отступлении своих подразделений из Артемовска.

По словам Пригожина, перегруппировка бойцов "Вагнера" на Артемовском направлении может случиться из-за нехватки боеприпасов и нежелания Министерства обороны России предоставлять их организации. Также предприниматель отправил открытое письмо главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, попросив его предоставить снаряды "Группе Вагнера".

При этом Пригожин просил российское оборонное ведомство о поставках боеприпасов ещё зимой, заверяя, что в случае их получения ЧВК "Вагнер" смогут освободить Артемовск в течение марта-апреля.

Кроме того, Евгений Пригожин утверждает, что контрнаступление украинской армии может стартовать до 15 мая, однако его начало 9 мая и ранее маловероятно, поскольку в Киеве не хотят, чтобы их действия на поле боя ассоциировались с захватнической кампанией нацистской Германии в преддверии Дня Победы.