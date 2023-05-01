Бывалый огородник поделился опытом выращивания капусты без рассады

Первым делом подготовим семена к посадке. Выбираем те из них, которые меньше 2 мм и выбрасываем, они не взойдут, остальные оставляем.

Отобранный материал укладываем в мешочек из ткани или в марлю. После этого обдаем проточной водой и погружаем в горячую воду на 15 минут. Достаем и промываем холодной струей.

Последний шаг - замачивание в марганцевом растворе - на литр воды один грамм марганцовки. Теперь семена готовы к посадке в грунт.

Чтобы было удобнее их там размещать, предварительно распределите семечки по полосе туалетной бумаги, закрепив крахмальным клейстером.

Наклеиваем семена по три штуки в одной кучке и интервалом между кучками в 40 см. Так вместе с бумагой помещаем семена в грядку.

Погода должна быть уже достаточно теплой, ждем, пока почва нагреется до 5-10 градусова тепла. При такой температуре семена смогут прорасти.

Когда увидите первые проростки, накройте их спанбондом. Можно укрыть обрезанными пластиковыми бутылками.

При отрастании 3-4 листков из каждой группы саженцев надо выбрать и оставить самое сильное растение, два других (сажали мы их по трое в кучке) убираем.

При этом нельзя выдергивать их с корнем, потому что можно повредить третье растение. Просто обрезаем ростки ножницами.

Ухаживаем так же, как и за капустой, выращенной через рассаду. Те саженцы, которые получились безрассадным методом, как правило крепче и здоровее.

Кочаны от них вырастают особо крупными. Полезный совет: высадите между рядами капусты лук и укроп. Эти растения помогут защитить капусту от вредителей.