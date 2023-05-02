Мир отказывается от доллара, но замены ему пока не нашли

В рамках дискуссии, которая состоялась на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне, Георгиева высказалась о ситуации с долларом на сегодняшний день.

Она сообщила: МВФ отмечает мировую тенденцию снижения популярности американского доллара. От использования этой валюты все чаще стали отказываться.

Антироссийские санкции негативно повлияли на финансовую и банковскую отрасли, поэтому доверие к доллару начало падать во всем мире.

Отдельные страны стали искать ему замену при проведении международных расчетов, в том числе и Россия.

Однако, по словам Георгиевой, пока альтернативы доллару не существует. В мировом масштабе его продолжают активно задействовать во многих финансовых операциях.