Судья отказался закрыть дело Трампа об изнасиловании

По сообщениям американских СМИ, в понедельник адвокаты Трампа обратились с просьбой прекратить процесс, поскольку в ходе процесса суд неоднократно принимал «несправедливые и вредные решения».

Судья Льюис Каплан отклонил ходатайство.

79-летняя американская писательница Джин Кэрролл обвиняет Трампа в изнасиловании ее в роскошном нью-йоркском универмаге в середине 1990-х годов.

Предприниматель в сфере недвижимости Трамп, который в то время еще не был политиком, опроверг это обвинение. Уголовные обвинения имеют срок давности, но в соответствии с гражданским законодательством Кэрролл мог подать иск в суд.

Процесс, начавшийся на прошлой неделе, может занять еще несколько дней.

Сам Трамп пока в суде не появился.

Трамп находится под следствием по ряду возможных преступлений. Сам он описывает действия правоохранительных органов в отношении него как политически мотивированные, поскольку он хочет снова баллотироваться в качестве кандидата в президенты от республиканцев на выборах 2024 года.