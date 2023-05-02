Байден в грубой форме прервал речь гостя Белого дома, предложив ему заткнуться

06:48 2023-05-02

При проведении приема в честь окончания месяца Рамадана Джо Байден грубо перебил одного гостя, просто попросив его закрыть рот.

Прибывшему гостю Белого дома был оказан теплый прием, сам президент дружески поприветствовал его.

Но когда тот попытался рассказать Байдену историю про первого судью-мусульманина, лидер США грубо оборвал рассказчика и попросил заткнуться:

Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама.

Чем был вызван такой резкий выпад Байдена, так и осталось загадкой.

Другого гостя вообще не захотели пустить на мероприятие. Речь идет о Мухамеде Хайруле, мэре городка Проспект-Парк в штате Нью-Джерси.

Его отказались принять в Белом доме, не предоставив никаких веских объяснений, но ссылаясь на некие требования безопасности.