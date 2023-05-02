Гамбург: Число смертей, связанных с наркотиками, увеличилось на 26 процентов

96 человек умерли в 2022 году от употребления героина, кокаина, наркотиков-заменителей, таких как метадон или другие наркотики, согласно ответу Сената на запрос депутата по вопросам гражданства Ричарда Силмекера.

В 2021 году в Гамбурге насчитали 76 смертей от наркотиков.

Средний возраст умерших от передозировки и побочных действий вырос с 38,4 до 43,4 лет.

В прошлом году умерло 11 наркоманов в возрасте до 30 лет.

Среди пожилых потребителей число смертей увеличилось, в некоторых случаях значительно, среди лиц старше 60 лет с двух до десяти.