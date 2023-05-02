Узнав об уходе из жизни Славы Зайцева, Пугачева посвятила ему пост с благодарственными словами

Рядом с фотографией, на которой она стоит рядом с Зайцевым, Пугачева сделала краткую, но красноречивую подпись:
Прощай, мой друг. Спасибо за всё.
В былые годы знаменитая артистка долго сотрудничала с Вячеславом Зайцевым, который специально для нее создавал оригинальные сценические наряды.
Позже между ними произошла размолвка из-за ухода примадонны к Юдашкину. Спустя некоторое время Пугачева и Зайцев все же наладили прежние дружеские отношения.
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