Узнав об уходе из жизни Славы Зайцева, Пугачева посвятила ему пост с благодарственными словами

Рядом с фотографией, на которой она стоит рядом с Зайцевым, Пугачева сделала краткую, но красноречивую подпись:

Прощай, мой друг. Спасибо за всё.

В былые годы знаменитая артистка долго сотрудничала с Вячеславом Зайцевым, который специально для нее создавал оригинальные сценические наряды.

Позже между ними произошла размолвка из-за ухода примадонны к Юдашкину. Спустя некоторое время Пугачева и Зайцев все же наладили прежние дружеские отношения.