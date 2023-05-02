Фурацилин против фитофтороза: как с его помощью избавить от болезни томаты и картофель

Опытные дачники утверждают: банальный дешевый аптечный препарат фурацилин - хорошее средство в деле борьбы с фитофторозом. Оно обладает противомикробным и антисептическим действием, а также замедляет и останавливает рост вредных микроорганизмов.

В свою очередь, причина появления фитофтороза - псевдогрибы оомицеты, это частный случай микроорганизмов. В качестве профилактики или на начальной стадии болезни фурацилин действует очень эффективно. Конечно, если растение уже на стадии гибели от заражения, то здесь фурацилин будет бессилен.

Препарат также хорош тем, что безопасен для человека. А чтобы он не попал внутрь, нужно просто вымыть овощи. Как его применять?

Для приготовления средства нужно 1 таблетку фурацилина измельчить, растворить в 1 л горячей воды. Взболтнуть и опрыскать растения по листьям и плодам. Желательно также добавить немного тертого хозяйственного мыла - для лучшего прилипания.

Опрыскивание нужно проводить в сухую безветренную погоду. Обработать побеги и листья со всех сторон. Действие фурацилина сохраняется две недели, потому через этот промежуток обработку надо повторить.

А в целом профилактические опрыскивания провести трижды: в начале цветения, при появлении завязей и стустя две недели после второй обработки. Для многолетних растений в целях профилактики можно провести и четвертую обработку - в конце лета или осенью.