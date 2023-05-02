Пшидач: Польша потребует репарации от России, после того, как получит их от Германии

Пшидач пояснил, что Польша потребует репарации от России после того, как получит выплаты от Германии.

«Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем»,— сказал Марчин Пшидач.

Напомним, Польша требует от Германии $1,3 трлн в качестве компенсации за ущерб, причинённый немецко-фашистскими захватчиками во времена Второй мировой войны.

Ранее Министерство иностранных дел Германии сообщило, что немецкое правительство считает закрытым вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше, поэтому правительство ФРГ не намерено вести переговоры с Варшавой по данному вопросу.