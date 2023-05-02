Пять типичных ошибок, которые лишают дачников урожая огурцов

Первая из них – посадка растений в непрогретую почву. Если грунт не прогрелся до 12-15 градусов, корневая система растений не будет развиваться, и они погибнут.

Вторая ошибка – слишком глубокая посадка семян, из-за которой корни начинают гнить. Третья – использование растительного компоста, категорически противопоказанного огурцам. Его нужно заменить торфом, перегноем навоза или опилками.

Огурцы нельзя рыхлить, ведь у них очень хрупкая корневая система, которая легко повреждается. А вот мульчирование идеально подходит для растений.

Типичная ошибка – полив огурцов холодной водой. Для этих растений температура воды при поливе должна быть не ниже 23 градусов.