Сотрудники ДПС Краснодарского края остановили водителя, управлявшего ванной

Днём вторника, 2 мая, корреспонденты информационного издания "РИА Новости опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент остановки водителя сотрудниками ДПС в Краснодарском крае России. Причиной остановки послужил тот факт, что мужчина управлял ванной с приваренной к ней мотором от скутера.

Известно, что инцидент имел место близ станицы Кугоейской, куда местный житель отправился в поездку на импровизированном автомобиле, состоявшем из ванны и мотора. Полицейские не оценили изобретательность мужчины, усмотрев в его решении покататься на предмете сантехники противоправные действия.

Кроме того, пресс-служба регионального ГАИ утверждает, что остановленный правоохранителями мужчина источал стойкий запах крепких спиртных напитков, ввиду чего работники ДПС заподозрили водителя в управлении ванной в состоянии алкогольного опьянения. Сам остановленный пытался воспрепятствовать действиям полицейских и не сразу возжелал покинуть транспортное средство.

Также опрошенный водитель признался, что его ванна с мотором не отличалась высокой мобильностью и в качестве постоянного транспортного средства им не рассматривалась, ввиду чего мужчина не слишком расстроился из-за отправки данного агрегата на штрафстоянку.

В интернете завирусился видеоролик с остановкой жителя Краснодарского края, управлявшего самодельным автомобилем, поскольку помимо комичного вида его машины пользователи отметили ироничность фразы сотрудника ДПС, остановившего водителя фразой "вылезаем, гражданин, приехали".