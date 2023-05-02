Модельер Юдашкин умер в возрасте 59 лет через два дня после смерти Зайцева

Днём вторника, 2 мая, официальный сайт "Первого канала" опубликовал экстренный пресс-релиз, в котором сообщил, что российский модельер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59-ти лет. По данным телеведущих, о смерти Юдашкина их сегодня уведомила супруга знаменитого дизайнера.

В тексте релиза "Первого канала" отмечается, что Валентин Юдашкин увековечил своё имя в мире отечественной и мировой моды, поскольку его наряды носили популярные личности, включая звёзд шоу-бизнеса, актёров театра и кино, политиков. Также отмечается ажиотаж вокруг показов новых линий одежды Юдашкина.

Кроме того, на сайте "Первого канала" фигурирует информация о том, что в последние годы своей жизни Вячеслав Юдашкин стоически боролся с болезнью, однако журналисты предпочли не распространяться на тему того, что именно за недуг спровоцировал смерть известного модельера.

Примечательно, что всего двумя днями ранее, 30 апреля, стало известно о смерти другого известного модельера, получившего славу ещё во время советской эпохи — скончался Вячеслав Зайцев. Сообщается, что на момент гибели Зайцеву было 85 лет, а его уход из жизни отметила певица Алла Пугачёва, поблагодарившая дизайнера за всё, что он сделал при жизни.

Издание "Комсомольская правда" утверждает, что по последней информации, смерить Вячеслава Зайцева наступила в результате внутреннего кровотечения.