Суперурожай томатов: его обеспечит подкормка по специальной схеме опытных дачников

Чтобы получить хороший урожай томатов, нужно обеспечить им не только органическое питание, но и минеральное. Автор канала Дачные истории на платформе Дзен советует провести его по схеме в четыре этапа.

Первый

Внести удобрение через две недели после высадки томатов в открытый грунт. Для этого 1 ч.л. аммиачной селитры растворить в 10 л теплой воды. Перемешать и подкормить помидоры.

Второй

Вторую подкормку осуществить через 10-14 дней после первой. Для этого в 10 л воды растворить 1 ст. л. нитроаммофоски. Раствор перемешать и подкормить растения.

Третий

Этот этап приходится на период цветения. Для приготовления питательного раствора нужно 4 ч.л. суперфосфата растворить в 10 л теплой воды. Опять-таки перемешать и подкормить.

Четвертый

Данная подкормка приурочена к моменту созревания помидоров. Раствор готовится из расчета 1 ст.л. сульфата калия на 10 л теплой воды. Осталось внести удобрение и радоваться шикарному урожаю!