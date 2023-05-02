Reuters: Tinder полностью уйдет из России к 30 июня

Такие данные содержатся в ежегодном отчете компании. Там объясняют свой уход из РФ приверженностью защите прав человека.
В Match Group уточняют, что уже сейчас ограничивают доступ к своим услугам на территории России, а к концу июня планируют полностью завершить уход из страны.
Стоит отметить, что этой же компании принадлежат и другие сервисы знакомств: Hinge и PlentyOfFish.
Ранее издание The Washington Post сообщил, что об уходе из России заявили 486 иностранных компаний, но на самом деле российский рынок покинули только 211.