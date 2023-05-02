Красные пятна на листьях смородины: как сохранить растение и не потерять урожай

Тля может уничтожить растение, они слабеют, не могут перезимовать и погибают. При этом самка тли делает по 10-20 яйцекладок за сезон, размножается тля очень быстро.
Если на кусте всего несколько листиков с красными пятнами, достаточно просто оборвать их. Если площадь поражения большая, потребуется опрыскивание.
Обработку химическими средствами можно делать до распускания почек. В более позднее время стоит воспользоваться другими средствами.
Например, натереть брусок хозяйственного мыла на терке и растворить в 2 л воды, а затем долить еще 8-10 л.
Этим раствором следует опрыскивать кусты таким образом, чтобы состав попадал на нижнюю часть листьев, где селится тля.
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