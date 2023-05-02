Match Group: приложение Tinder прекратит работу в России к 30 июня

Во вторник, 2 мая, журналисты американской газеты Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании Match Group, управляющей деятельностью Tinder, сообщили о намерениях руководства фирмы прекратить работу данного приложения на территории Российской Федерации к 30 июня 2023 года.

Опубликованный сегодня ежегодный отчёт Match Group гласит, что к 30 июня компания завершит процедуру по уходу всех своих брендов из России, включая приложение для знакомств Tinder. Известно, что в настоящий момент Match Group управляет более 40 сайтами и приложениями для знакомств по всему миру.

После начала специальной военной операции в Украине руководство Tinder приняло решение свернуть все рекламные кампании своего бренда в РФ, а также упразднить все платные функции приложения для российских пользователей, в частности запретив им скрывать рекламные сообщения в интерфейсе мобильной программы.

Кроме того, в марте 2022 года пресс-служба американской корпорации Bumble Inc. объявила о прекращении деятельности своих сервисов знакомств на территории России и Беларуси, запретив в данных государствах работу таких приложений, как Bumble, Badoo и Fruitz. Отмечается, что сервисы Badoo и Tinder являются одними из самых популярных приложений для знакомств в СНГ-пространстве.

Владимир Путин неоднократно утверждал, что ушедшие из России фирмы предоставили Москве возможность самостоятельно развиваться по ряду направлений, а некоторые покинувшие российский рынок компании сделали такой выбор под давлением правительств западных стран, в действительности не желая уходить из РФ.