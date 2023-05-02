Песков отказался комментировать заявление Польши о желании получить репарации от России

Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».

Песков с уверенностью заявил, что официальная Москва не считает необходимым высказываться по поводу «таких непонятных заявлений» представителей канцелярии польского президента.

Накануне глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава намерена потребовать репарации от России после того, как получит выплаты от Германии за ущерб, причинённый в ходе Второй мировой войны.

Напомним, столица Польши Варшава была освобождена советскими войсками 17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проводившаяся войсками 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова.