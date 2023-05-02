Зеленая бродилка: как из отходов приготовить чудо-удобрение

Как приготовить суперполезное зеленое удобрение? Очень просто. Сорняки нужно отделить от корней, и зеленую часть заложить в бочку, плотно утрамбовав. Добавить туда золы (из расчета поллитра на 10 л воды), немного перегноя. И долить водой доверху.

Можно также обогатить удобрение суперфосфатом (из расчета 1 ст. ложка на 10 л. воды). После того, как настойка постоит хотя бы дня 3-5, ею можно поливать растения под корень или по листьям.

Внекорневая подкормка насытит растения азотом и калием даже быстрее, чем та, что внесена в грунт. Но стоит учесть, что для опрыскивания состав должен быть вдвое слабее, потому его надо развести снова в соотношении 1:1.

Как правило, первую подкормку зеленым удобрением надо провести в вегатационный период. Вторую - через 2-3 недели после первой.

Для плодовых деревьев средняя норма - 20-30 л, ягодных кустов - 8-10 л. Овощным культурам достаточно по 2-3 литра на растение. Перед процедурой грядки надо полить обычной водой.