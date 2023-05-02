2 мая информагентство Kurier Lubelski взяло интервью у польского вице-премьера Петра Глиньского, который публично заявил, что вся оппозиция Польши и главы многих государств Европейского союза выступают за налаживание отношений с правительством России вопреки официальной линии поведения коллективного Запада, вступившего в негласную конфронтацию с Кремлём из-за спецоперации в Украине.

По мнению Глиньского, действия польских оппозиционеров и европейских политических режимов выглядят рациональными, поскольку они подчиняются интересам своих избирателей, уставших от темы российско-украинского конфликта и страдающих от санкций западных стран против России.

При этом Петр Глиньский считает, что половина Европы желает состоять в экономических взаимоотношениях с Российской Федерацией из-за того, что торговля с Москвой выгодна для Брюсселя, в то время как экономические ресктрикции ЕС против РФ вредят национальным интересам жителей европейских держав.

Кроме того, Глиньский уверен в том, что действующий сотрудник Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск вернётся в родное государство в будущем, намереваясь попытаться возобновить работу "Северных потоков", функционирование которых выгодно не только для России, но и для Германии.

Характерно, что ранее действующий премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Туска за то, что пятнадцать лет назад тот посетил России, выступив за стабилизацию российско-польских отношений.