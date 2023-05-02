Положите это в лунку при высадке томатов: рассада быстро приживется, а урожай увеличится вдвое

Питательная смесь, которую он добавляет в лунку при высадке рассады, помогает растениям быстро адаптироваться к новым условиям тронуться в рост без задержек и хорошо плодоносить до самых заморозков.
Подкормка готовится следующим образом: смешать 2 ведра компоста, 3 ст. порошка из яичной скорлупы, 5 л золы, по 1 л рыбной муки и луковой шелухи.
Все ингредиенты тщательно перемешать и всыпать в лунку по одной горсти. Перед высадкой рассады добавку смешать с землей на дне лунки и влить около 1 л воды.
В получившуюся кашицу поместить томат и присыпать землей.
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