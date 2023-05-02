Зачем дачнику мешки горчицы: как с помощью такой добавки увеличить урожай

От того, насколько эффективна борьба с огородными вредителями, напрямую зависит и конечный результат. И горчичный порошок в этом деле занимает далеко не последнее место.

В частности, горчичный порошок помогает избавиться от луковых и морковных мух. Как его использовать для этих целей?

Для приготовления состава надо смешать горчицу и древесную золу в соотношении 1:3, и посыпать им грядки. В идеале это нужно сделать накануне посева семян. Во второй раз - когда ростки поднимутся до 5-7 см.

Чтобы морковная муха и в будущем не нанесла вреда, желательно продолжать профилактическую обработку - раз в 2 недели.

К слову, в таком составке много азота, который способствует активному развитию и росту овощных культур.