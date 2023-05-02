Соскин: в течение трёх месяцев США прекратят поддерживать Украину

2 мая бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин опубликовал новую видеозапись на своём канале в Youtube, где сообщил, что в течение трёх месяцев американское правительство полностью прекратить выделять пакеты финансовой и военной помощи Украине, о чём неоднократно говорил Дональд Трамп.

По мнению Соскина, решение администрации Вашингтона отказаться от поддержки Киева будет внезапным и стремительным, став полной неожиданностью для Владимира Зеленского, но не для американского истеблишмента, подавляющее большинство представителей которого уже устали от необходимости помогать Украине.

Также Олег Соскин уверен, что на решение Белого дома свернуть программу по оказанию помощи украинскому государству повлияют проблемы в сфере американской экономики, переживающей новый виток инфляции после решения Джо Байдена ввести масштабные антироссийские санкции.

Характерно, что сегодня днём в беседе с журналистами глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет получить от США американские истребители F-16 в случае, если украинские Вооружённые силы продемонстрируют успешность своей грядущей контрнаступательной операции.

Схожую позицию ранее озвучивал Владимир Зеленский, утверждавший, что в случае потери Артемовска Украина может лишиться поддержи Соединённых Штатов.