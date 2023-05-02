Опытная хозяйка поделилась простыми правилами, которые помогают избежать образования наледи в морозилке

Иногда эта процедура может растянуться на сутки. Однако есть способ разморозить холодильник буквально за пару часов.
Воспользуйтесь следующей схемой.
1. Выключите холодильник.
2. Положите в морозильную камеру 2-3 бутылки с горячей водой, для того, чтобы ускорить процесс размораживания.
3. После того, как камера оттает, вытрите ее насухо.
4. Смочите небольшой кусок ткани глицерином и смажьте им стенки морозильника. Так наледь будет образовываться гораздо медленнее.
5. Проверьте дверцу на герметичность: зажмите лист бумаги дверцей и попробуйте вытащить. Если его будет легко достать, то значит, резинки нужно менять.
6. Хорошо запаковывайте продукты, которые кладете в морозильник. Так жидкость из них не будет испаряться, и наледь не будет образовываться.
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