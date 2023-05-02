Опытная хозяйка поделилась простыми правилами, которые помогают избежать образования наледи в морозилке

16:28 2023-05-02

В морозильных камерах холодильников, которые не оснащены системой «ноу-фрост», периодически образовывается наледь и слой снега, поэтому требуется их время от времени размораживать.

Иногда эта процедура может растянуться на сутки. Однако есть способ разморозить холодильник буквально за пару часов.

Воспользуйтесь следующей схемой.

1. Выключите холодильник.

2. Положите в морозильную камеру 2-3 бутылки с горячей водой, для того, чтобы ускорить процесс размораживания.

3. После того, как камера оттает, вытрите ее насухо.

4. Смочите небольшой кусок ткани глицерином и смажьте им стенки морозильника. Так наледь будет образовываться гораздо медленнее.

5. Проверьте дверцу на герметичность: зажмите лист бумаги дверцей и попробуйте вытащить. Если его будет легко достать, то значит, резинки нужно менять.

6. Хорошо запаковывайте продукты, которые кладете в морозильник. Так жидкость из них не будет испаряться, и наледь не будет образовываться.

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