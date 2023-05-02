Опытная хозяйка поделилась простыми правилами, которые помогают избежать образования наледи в морозилке

Иногда эта процедура может растянуться на сутки. Однако есть способ разморозить холодильник буквально за пару часов.

Воспользуйтесь следующей схемой.

1. Выключите холодильник.

2. Положите в морозильную камеру 2-3 бутылки с горячей водой, для того, чтобы ускорить процесс размораживания.

3. После того, как камера оттает, вытрите ее насухо.

4. Смочите небольшой кусок ткани глицерином и смажьте им стенки морозильника. Так наледь будет образовываться гораздо медленнее.

5. Проверьте дверцу на герметичность: зажмите лист бумаги дверцей и попробуйте вытащить. Если его будет легко достать, то значит, резинки нужно менять.

6. Хорошо запаковывайте продукты, которые кладете в морозильник. Так жидкость из них не будет испаряться, и наледь не будет образовываться.