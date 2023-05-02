С публикации Медведева в Twitter о польских наёмниках на Украине сняты ограничения

Руководство Twitter сообщило, что «твит» Медведева не соответствует политике в отношении насильственных высказываний, но администрация социальной сети считает, что его стоит оставить в открытом доступе.

Отмечается, что решение о снятии ограничений с «твита» Дмитрия Медведева было принято в интересах общественности.

Примечательно, что заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации в своём русскоязычном аккаунте Twitter указал на факт того, что записи с призывом уничтожить Россию не выходят за рамки правил площадки.

Ранее Медведев написал «твит» о том, что не считает необходимым сохранять дипотношений с Польшей и что этого государства для России существовать не должно до тех пор, пока там сплошные русофобы во власти и польские наёмники на Украине, которых необходимо истреблять.