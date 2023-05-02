Парша на яблоне и груше: как не остаться без урожая

Заболевание может существенно сократить урожай. Постепенно пятна переходят на плоды, те растрескиваются и часто падают.

Для устранения заболевания нужно обработать деревья фунгицидами как минимум три раза за сезон.

Первая обработка проводится до распускания почек с помощью бордоской жидкости 3% или других препаратов с медью.

Сразу после цветения деревьев проводится вторая обработка с помощью бордоской жидкости 1% или препарата Абига-Пак.

Спустя две-три недели выполняется третья обработка с использованием препаратов Хорус, Скор или Абига-Пик.

Осенью нужны профилактические мероприятия: сбор и уничтожения поврежденных плодов и листьев, обрезка веток, пораженных паршой. На зиму деревья снова обрабатывают бордоской жидкостью 3%.