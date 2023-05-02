Агрономы раскрыли секреты выращивания томатов черри в открытом грунте

После появления третьего листа растения пикируют в отдельные стаканчики. Примерно в середине мая, когда наступает теплая погода, можно высаживать их в открытый грунт.

Для этого в месте, хорошо освещаемом солнцем, делают лунки на расстоянии метра. При посадке рассаду не нужно заглублять слишком сильно.

Когда кусты вырастут выше 50 см, их следует привязать к опоре. Плоды следует срывать только полностью спелыми.

Болезни у черри такие же, как у обычных томатов, поэтому и профилактика необходима стандартная. То же касается борьбы с вредителями.