Агрономы раскрыли секреты выращивания томатов черри в открытом грунте

После появления третьего листа растения пикируют в отдельные стаканчики. Примерно в середине мая, когда наступает теплая погода, можно высаживать их в открытый грунт.
Для этого в месте, хорошо освещаемом солнцем, делают лунки на расстоянии метра. При посадке рассаду не нужно заглублять слишком сильно.
Когда кусты вырастут выше 50 см, их следует привязать к опоре. Плоды следует срывать только полностью спелыми.
Болезни у черри такие же, как у обычных томатов, поэтому и профилактика необходима стандартная. То же касается борьбы с вредителями.
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