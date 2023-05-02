Reuters: лидеров Ирана, России и Беларуси не пригласили на коронацию Карла III

Не получили приглашение на церемонию также лидеров Ирана, Венесуэлы, Мьянмы, Афганистана и Сирии.

В Никарагуа и Северную Корею направили приглашения, но не в адрес глав государств. Из этих стран на коронацию пригласили руководителей дипломатических ведомств.

На коронацию Карла III приглашены лидеры государств, с которым у Великобритании сохраняются хорошие дипломатические отношения.

Также приглашены руководители заморских британских территорий. Ожидается, что на коронации будет присутствовать около 2200 готей.