Reuters: лидеров Ирана, России и Беларуси не пригласили на коронацию Карла III

Не получили приглашение на церемонию также лидеров Ирана, Венесуэлы, Мьянмы, Афганистана и Сирии.
В Никарагуа и Северную Корею направили приглашения, но не в адрес глав государств. Из этих стран на коронацию пригласили руководителей дипломатических ведомств.
На коронацию Карла III приглашены лидеры государств, с которым у Великобритании сохраняются хорошие дипломатические отношения.
Также приглашены руководители заморских британских территорий. Ожидается, что на коронации будет присутствовать около 2200 готей.