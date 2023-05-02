Три простых правила для выращивания крупных сладких перцев

Семена нужно оставить во влажной салфетке, пока не проклюнутся ростки, и только после этого посадить в грунт. Лучше пользоваться почвосмесью, чем землей с дачи.

Для рассады нужны достаточно большие стаканчики, поливать ее нужно регулярно, но умеренно. Рассаду нужно обязательно закалять.

Второе правило – высаживать перец в открытый грунт только в теплую погоду, выбрав для них самое солнечное место в огороде без сквозняков.

Между растения нужно оставить по 40 см, а между рядами – по 50 см. Перед высадкой грунт в стаканчиках нужно хорошо увлажнить, чтобы не повредить корни при пересадке.

Третье правило – добавить подкормку в лунки. Это может быть перегной или гумус, а также лунки нужно пролить водой до высадки рассады.

Землю вокруг высаженных кустиков лучше замульчировать скошенной травой, еловыми опилками, прошлогодней листвой.