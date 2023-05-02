Подкормка для орхидей из обычного лимона обеспечит пышное цветение

Сок лимона обеспечивает цветы энергией для активного роста, для формирования новых цветоносов, пробуждения спящих почек.

Для приготовления раствора нужно смешать 1 ч.л. лимонного сока с 1 л теплой воды и полностью опрыскать растение. Из точки роста влагу необходимо аккуратно убрать ватным диском.

Опрыскивание проводится 2-3 раза в месяц, но только при условии, что температура воздуха в помещении выше 24 градусов.

Смешав по 1 ст.л. лимонного сока и воды можно получить состав для протирания листьев. Это будет способствовать формированию цветочных почек.

Для полива орхидей готовят другой раствор: 1 ч.л. лимонного сока на 1 л теплой воды. Единственное ограничение: таким составом нельзя поливать растения во время цветения.