Лук уходит в стрелку: почему это опасно и как спасти урожай

На луковицу почти ничего уже не остается, поэтому закладывать на зиму будет нечего. Лук получится мелким и мягким.
Чтобы избежать появления стрелок посадочный материал нужно замочить в соли, хорошо прогреть и провести закаливание.
Если лук уже пошел в стрелки, их нужно удалять, а для полива использовать специальные средства.
Для этой цели подойдут Гулливер, Стимул или Корневин. Проливать лук таким раствором нужно раз в две недели вплоть до сбора урожая.
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