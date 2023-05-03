Лук уходит в стрелку: почему это опасно и как спасти урожай

На луковицу почти ничего уже не остается, поэтому закладывать на зиму будет нечего. Лук получится мелким и мягким.

Чтобы избежать появления стрелок посадочный материал нужно замочить в соли, хорошо прогреть и провести закаливание.

Если лук уже пошел в стрелки, их нужно удалять, а для полива использовать специальные средства.

Для этой цели подойдут Гулливер, Стимул или Корневин. Проливать лук таким раствором нужно раз в две недели вплоть до сбора урожая.